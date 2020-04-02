Украинцы стали хуже относиться к Зеленскому и Ермаку

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Четверг, 2 апреля 2020, 15:01

Доля тех, кто положительно относится к президенту Владимиру Зеленскому, в конце марта уменьшилась до 46%, но вместе с тем и уменьшилось количество тех, кто относится к политику отрицательно.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Дословно: "К Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% тех, кто знает политика (в феврале 48%), нейтрально – 33% (в феврале 29%), отрицательно – 21% (в феврале 24%)".

Детали: К новому премьеру Денису Шмыгалю положительно относятся 11% тех, кто знает политика, нейтрально – 65%, отрицательно – 25%.

К спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в феврале 28%), нейтрально – 51% (в феврале 51%), отрицательно – 21% (в феврале 22%). 

 

К председателю Офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в феврале 12%), нейтрально – 56% (в феврале 57%), отрицательно – 38% (в феврале 31%).

К министру внутренних дел Арсену Авакову положительно относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально – 53%, отрицательно – 35%.

Предыстория:

  • Уровень позитивного отношения к президенту Зеленскому постоянно падает, начиная с сентября 2019 года.

Темы: Зеленский опрос Разумков Дмитрий Шмыгаль Аваков


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