Украинцы стали хуже относиться к Зеленскому и Ермаку
Доля тех, кто положительно относится к президенту Владимиру Зеленскому, в конце марта уменьшилась до 46%, но вместе с тем и уменьшилось количество тех, кто относится к политику отрицательно.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии
Дословно: "К Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% тех, кто знает политика (в феврале 48%), нейтрально – 33% (в феврале 29%), отрицательно – 21% (в феврале 24%)".
Детали: К новому премьеру Денису Шмыгалю положительно относятся 11% тех, кто знает политика, нейтрально – 65%, отрицательно – 25%.
К спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в феврале 28%), нейтрально – 51% (в феврале 51%), отрицательно – 21% (в феврале 22%).
К председателю Офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в феврале 12%), нейтрально – 56% (в феврале 57%), отрицательно – 38% (в феврале 31%).
К министру внутренних дел Арсену Авакову положительно относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально – 53%, отрицательно – 35%.
Предыстория:
- Уровень позитивного отношения к президенту Зеленскому постоянно падает, начиная с сентября 2019 года.