ВОЗ: 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет

1914 просмотров
Четверг, 2 апреля 2020, 15:00

По данным европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 95% погибших в связи с коронавируса в Европе имели более 60 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на англоязычную службу Deutsche Welle, об этом в четверг на онлайн-конференции в Копенгагене рассказал Ганс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

По его словам, более половины смертельных случаев было зафиксировано среди людей старше 80 лет.

Однако Клюге подчеркнул, что представление, будто коронавирус влияет только на пожилых людей, является ложным.

По его словам, тяжелые случаи заболевания наблюдались у подростков и молодых людей в возрасте более 20 лет. Причем многие из них нуждались в интенсивной терапии и некоторые умерли, добавил он.

"Молодые люди не являются неуязвимыми", - подчеркнул Клюге.

По его словам, последние статистические данные показывают, что в Европе умерло более 30 тысяч человек в связи с вирусом, преимущественно в Италии, Франции и Испании.

В 4 из 5 умерших было по крайней мере еще одно хроническое заболевание, например, сердечно-сосудистое заболевание, гипертония или диабет.

Напомним, ранее коронавирус поборол 101-летний итальянец из города Римини и 101-летняя женщина из Нидерландов.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Надежд на скорое восстановление экономики после коронавируса все меньше – СМИ 2 апреля 2020, 15:06
Более 200 тысяч людей в мире выздоровели от коронавируса 2 апреля 2020, 14:30
COVID-19: как у Китая получилось 2 апреля 2020, 14:30
Все новости
Главные новости
"Слуги народа" хотят встречу с Зеленским из-за пленок с братом Ермака
У первого зараженного нардепа уже 2 отрицательных теста на COVID-19
Кличко рассказал о новых случаях коронавируса в Киеве и первой смерти
2 апреля. No time to die: Количество инфицированных приближается к миллиону, Франция выписала 50 млн. евро штрафа за нарушение карантина
Все новости
здоровье

COVID-19 может передаться во время секса. Рассказываем, как быть здоровым и довольным одновременно

опрос

Каких средств защиты не хватает украинцам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!