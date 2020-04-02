На Луганщине разоблачили боевика батальона "Призрак" и тайник с оружием

На Луганщине правоохранители разоблачили бывшего бойца незаконного вооруженного формирования "Призрак" и сделанный им схрон с оружием и боеприпасами.

Источник: пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook

Прямая речь: "Оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками СБУ в ходе проведения оперативных мероприятий разоблачили 43-летнего жителя г. Константиновка, Донецкой области, который в 2014 году участвовал в составе НВФ, действовавшей на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в батальоне "Призрак" под руководством Мозгового".

Детали: Во время следственных действий в рамках уголовного производства по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК мужчина рассказал, что он во время боевых действий в 2014 году сделал схрон с оружием и боеприпасами.

Из тайника, который обнаружили в поле вблизи с. Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.