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Почти треть украинцев на карантине беспокоят цены, маски и антисептики

Четверг, 2 апреля 2020, 15:37
Почти треть украинцев на карантине беспокоят цены, маски и антисептики

Более трети украинцев сейчас переживают за здоровье близких, почти треть беспокоят цены на продукты и недостаточность в продаже средств индивидуальной защиты во время эпидемии COVID-19.

Источник: опрос "Киевского международного института социологии", проведенный 27-30 марта по телефону

Детали: Респондентов спросили, какие проблемы и сложности их сейчас беспокоят – и можно было выбрать до 3 ответов. Ответы были такие:

- 38% переживают за здоровье близких;

- 29% беспокоит то, что сильно выросли цены на продукты питания;

- 27% сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции;

- у 20% возникли финансовые трудности;

- 20% опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости;

- 12% респондентов боятся заболеть сами;

- 12% беспокоит неопределенность ситуации;

- 11% опрошенных нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит;

- 10% волнует то, что нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает;

- у 6% возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей;

- 5% респондентов отметили, что их отправили в неоплачиваемый отпуск;

- 4% беспокоит, что им грозит потеря работы;

- 4% стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность.

 

Среди наемных работников 3% отметили, что столкнулись с невыплатой зарплаты сейчас; 12% предложили уйти в неоплачиваемый отпуск; 2% предложили уволиться по сокращению; 6% предложили согласиться на снижение зарплаты.

Но у 79% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало.

 

Справка: КМИС с 27 по 30 марта провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Проведено 1500 интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включали оккупированные территории. Погрешность выборки – до 3%.

Темы: карантинкоронавируссоциологияценымедицина
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