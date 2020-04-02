Из 24 аппаратов ИВЛ только 2 смогут спасать больных коронавирус - аудит больницы в Киеве

Аудит Киевской городской клинической больницы №17 показал, что из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких только 2 смогут применяться к больным коронавирусом.

Источник: советник мэра Киева Максим Бахматов, который ссылается на независимый экспертный аудит Киевского волонтерского штаба

Прямая речь: "Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сих пор. Перед тем как делать громкие заявления, о количестве аппаратов ИВЛ, которые имеет то или иное медучреждение, надо понимать работает ли он. Или он просто там есть. Отдельно следует убедиться будет ли он работать при например случайном выключении света. Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки".

Детали: Больница №17 перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с Covid19. Общее количество аппаратов ИВЛ в ней 24. Из них не рабочих 8. Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может осложняться Covid19.

Остается 6, 4 из них работают на экстренные случаи и не могут быть привлечены для лечения Covid19. Таким образом из 24 аппаратов ИВЛ остаются 2 для палат интенсивной терапии пациентов с Covid19.

Аппарат ИВЛ, который предлагается закупить стоит 500 тыс. Их необходимо 10 штук. Это уже 5 млн. Та же история с СРАР аппаратами (3 млн грн) мониторами (750 тыс. грн), аспираторами (64 тыс. грн), пульсоксиметрами (40 тыс. грн), насосами шприцевыми (270 тыс. грн) и оволюметрическими (482 тыс.) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно.

Далее, по словам Бахматова, существует проблема нерабочей вентиляции. Отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тыс. грн). Требует технического обслуживания анализатор крови.

Прямая речь: "Есть и хорошие новости: в этой больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда ИТ компании Innovecs. Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики.

После аудита мы сформировали перечень необходимого для больницы номер 17. Если мы его закрываем, эта больница сможет разместить у себя 62 пациента (50 инфекционное отделение и 12 отделение интенсивной терапии). Сумма составляет 10 606 092 гривен.

Давайте решим проблему, а потом уже разберемся, кто и к чему был готов".

Дополнительно: Свой пост в Facebook Бахматов снабдил скрином новости от февраля 2019 года, в которой Алексей Гончарук, который на тот момент занимал пост премьер-министра, уверял, что правительство готово встретить угрозу коронавируса.