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Культуристы напали на журналистов на спортплощадке Гидропарка

Четверг, 2 апреля 2020, 19:11
Иллюстративное фото

На территории столичного Гидропарка неизвестные напали на съемочные группы телеканалов, которые готовили репортажи, правоохранители начали расследование.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", информированный собеседник УП

Прямая речь Максимец: "Журналисты и оператор уже написали заявления в Днепровское управления полиции, и планируется, что сегодня у них примут объяснения. Нападавших ищут по ориентировке".

Детали: Предварительно правоохранители установили, что на съемочные группы двух телеканалов (по данным УП, это "Эспрессо" и "Зик") напали, когда они готовили материал о результатах инспектирования столичных парков и спортивных площадок, в частности, соблюдения киевлянами запретов на их посещение под время карантина.

Так, один из мужчин на спортивной площадке в Гидропарке возмутился замечанию журналистов о том, что он нарушает карантин, напал на первую съемочную группу и повредил их технику.

Через некоторое время на указанную спортплощадку приехали журналисты другого телеканала и начали съемку аналогичного репортажа. В ходе съемки другой неизвестный мужчина совершил нападение на вторую съемочную группу, применил физическую силу в отношении журналистки и повредил съемочную технику.

Всего в результате столкновений телесные повреждения получили двое журналистов и оператор.

По фактам инцидентов начато два уголовных производства. Первое - по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Второе - по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса.

Украинская правда
Темы: карантинСМИ
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