Италия: уровень смертности и новых больных остается стабильным несколько дней

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Четверг, 2 апреля 2020, 19:50

В Италии число умерших в результате коронавируса возросло до 13 915 человек, за последние сутки умерли 760 пациентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corierra dela Serra.

По сравнению со вчерашним днем ​​несколько снизилось количество новых больных - 4668 за последние сутки.

С начала эпидемии в Италии 115 242 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.

Всего в стране 83 049 текущих случаев заражения. Из них 28 540 госпитализированных пациентов с симптомами; 4053 находятся в отделениях интенсивной терапии.

На сегодня 18 278 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1431 человек.

Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия - 46.065 (+1.292 в сутки, + 2,9%). Далее следуют Эмилия-Романья - 15.333 (+546, + 3.7%), Венето - 10.111 (+486, + 5%) и Пьемонт - 10.353 (+558, + 5.7%).

Как сообщил ранее заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, страна приближается к пику эпидемии. По его словам, через неделю, или "максимум через 10 дней" стоит ожидать снижения количества новых случаев.

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Темы: Италия коронавирус Covid-2019


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