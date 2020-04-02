Италия: уровень смертности и новых больных остается стабильным несколько дней
В Италии число умерших в результате коронавируса возросло до 13 915 человек, за последние сутки умерли 760 пациентов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corierra dela Serra.
По сравнению со вчерашним днем несколько снизилось количество новых больных - 4668 за последние сутки.
С начала эпидемии в Италии 115 242 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.
Всего в стране 83 049 текущих случаев заражения. Из них 28 540 госпитализированных пациентов с симптомами; 4053 находятся в отделениях интенсивной терапии.
На сегодня 18 278 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1431 человек.
Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия - 46.065 (+1.292 в сутки, + 2,9%). Далее следуют Эмилия-Романья - 15.333 (+546, + 3.7%), Венето - 10.111 (+486, + 5%) и Пьемонт - 10.353 (+558, + 5.7%).
Как сообщил ранее заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, страна приближается к пику эпидемии. По его словам, через неделю, или "максимум через 10 дней" стоит ожидать снижения количества новых случаев.
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