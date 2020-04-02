Выборы в США: демократы из-за коронавируса отложили избрание соперника Трампа

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Четверг, 2 апреля 2020, 20:15

Демократическая партия США объявила, что она отложит свою президентскую конвенцию, где должен быть выбран кандидат в президенты из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Встречу перенесли с июля на август. Недельное мероприятие должно начаться 17 августа в Милуоки, штат Висконсин.

Решение было объявлено после того, как один из кандидатов Демократической партии Джо Байден сказал, что трудно представить, что партийный съезд состоится в середине июля, как и было запланировано.

Старшие члены Демократической партии прогнозировали, что партия получит своего кандидата в президенты в конце апреля. Но из-за пандемии коронавируса многие штаты отложили проведение праймериз - внутрипартийных выборов, на которых кандидаты от демократов борются за партийную номинацию на президентских выборах.

В предвыборной гонке Байден опережает своего оппонента сенатора Берни Сандерса по количеству делегатов. На последних праймериз в середине марта бывший вице-президент выиграл с большим отрывом во Флориде и Иллинойсе, а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства.

Президент Дональд Трамп снова станет кандидатом от республиканцев на ноябрьских выборах.

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Темы: США коронавирус виборы


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