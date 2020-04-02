Коронавирусом заразились уже миллион человек

Более миллиона людей по всему миру заразились новым коронавирусом COVID-19.

Источник: китайский справочный сайт Worldometers

Детали: Зараженных людей пока 1 000 207. Умерли 51 356, а вылечились 210 199.

Больше всего зараженных в США - более 235 000. В Испании и Италии больных 115000 и 110000 соответственно.

Больше всего умерших в Италии - 13 915 человек. За последние сутки - 760 новых смертей.

Вылечилось больше людей в Китае - более 76 000 человек.