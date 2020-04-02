Ляшко оговорился: не все умершие от Covid в Украине старше 50 лет

Главный санэпидемврач Виктор Ляшко оговорился на утреннем брифинге 2 апреля, заявив, что все 20 умерших от Covid-19 в Украине - люди старше 50 лет.

Источник: Виктор Ляшко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Прослушал свое выступление. Действительно, я хотел сказать, что эти 88% (умерших - УП) с хроническими - это старше 50 лет, а сначала сказал, что всем им 50 лет, неправильно читается. Я завтра на брифинге это уточню".

Детали: по последним данным Центра общественного здоровья, среди 20 умерших от Covid-19 - 85% людей старше 50 лет. Эти данные Виктор Ляшко называет правильными и актуальными.

Что предшествовало: утром 2 апреля главный санэпидемврач Виктор Ляшко заявил, что все инфицированные умершие - старше 50 лет:

"Сейчас мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших - 15 женщин и 5 мужчин. Все они - лица старше 50 лет. Почти все умершие - 88% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19".

Между тем, 16 марта на Буковине умерла 33-летняя женщина, у которой после смерти обнаружили Covid-19. Причиной смерти врачи назвали сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражение легких, однако без легочной недостаточности.

Также 1 апреля коронавирус обнаружили у 37-летней роженицы, которая умерла в Ивано-Франковском областном роддоме 30 марта.

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