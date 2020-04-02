Благосостояние украинцев и защита территории: Кабмин утвердил программу деятельности

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Четверг, 2 апреля 2020, 22:47

Кабинет Министров утвердил программу деятельности, и в ближайшее время ее представят на рассмотрение в Верховную Раду.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19".

Детали: Кабмин планирует обеспечить:

  • Материальное благосостояние украинцев путем построения эффективной экономической системы страны;
  • Развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей;
  • Соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;
  • Защита территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий
 

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Шмыгаль Украина


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