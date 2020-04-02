Кабинет Министров утвердил программу деятельности, и в ближайшее время ее представят на рассмотрение в Верховную Раду.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19".

Детали: Кабмин планирует обеспечить: