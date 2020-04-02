Черновицкую область закрывают через коронавирус: почти полностью ограничат въезд и выезд

Черновицкую область с 3 апреля полностью закрывают на карантин, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса.

Источник: председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook

Детали: На въезде и выезде с территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:

в селе Звенячине, Заставнивского р-на

в селе Атаки, Хотинского р-на

в селе Оршовцы, Кицманского р-на

в городе Вижница

в городе Новоднестровске

Разрешено будет въезд и выезд:

грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);

транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);

транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;

транспортных средств сельскохозяйственного назначения;

транспортных средств физических лиц, места жительства которых зарегистрировано в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире