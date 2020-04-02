Черновицкую область закрывают через коронавирус: почти полностью ограничат въезд и выезд
Четверг, 2 апреля 2020, 23:55
Черновицкую область с 3 апреля полностью закрывают на карантин, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса.
Источник: председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook
Детали: На въезде и выезде с территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:
- в селе Звенячине, Заставнивского р-на
- в селе Атаки, Хотинского р-на
- в селе Оршовцы, Кицманского р-на
- в городе Вижница
- в городе Новоднестровске
Разрешено будет въезд и выезд:
- грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);
- транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);
- транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;
- транспортных средств сельскохозяйственного назначения;
- транспортных средств физических лиц, места жительства которых зарегистрировано в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.
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Украинская правда