Черновицкую область закрывают через коронавирус: почти полностью ограничат въезд и выезд

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Четверг, 2 апреля 2020, 23:55

Черновицкую область с 3 апреля полностью закрывают на карантин, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса.

Источник: председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook

Детали: На въезде и выезде с территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:

  • в селе Звенячине, Заставнивского р-на
  • в селе Атаки, Хотинского р-на
  • в селе Оршовцы, Кицманского р-на
  • в городе Вижница
  • в городе Новоднестровске

Разрешено будет въезд и выезд:

  • грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);
  • транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);
  • транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;
  • транспортных средств сельскохозяйственного назначения;
  • транспортных средств физических лиц, места жительства которых зарегистрировано в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.

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Украинская правда
Темы: Черновицкая область карантин коронавирус эпидемия


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