Украина разрушила скрытые планы России в ООН избавиться санкций – Кулеба

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Пятница, 3 апреля 2020, 00:05

Украина забраковала инициированный Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с коронавирусом, который в случае принятия мог помочь РФ избавиться международных санкций.

Источник: сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Facebook

Прямая речь: "Только что Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умалчивания об инициированном Россией проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19).

Итак, процедура умалчивания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим".

Детали: Министр пояснил, что в тексте за "этим благородным названием" крылось много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности - запуск процесса отмены международных санкций против России.

По его словам, Украина вместо этого поддержит другую резолюцию ГА ООН на эту же тему, которая "не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН".

Других деталей министр не предоставил.

Украинская правда
Темы: ООН Росcия санкции Украина Кулеба Дмитрий


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