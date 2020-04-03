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Коронавирус: в США около 10 млн человек потеряли работу за последние недели.

Пятница, 3 апреля 2020, 02:51
Коронавирус: в США около 10 млн человек потеряли работу за последние недели.

Около 10 миллионов жителей США потеряли работу в течение двух последних недель из-за пандемии нового коронавируса.

Источник: отчете министерства труда США, передает Укринформ

Детали: По данным министерства, в США в течение двух последних недель потеряли работу около 10 млн человек. По состоянию на 28 марта количество заявок по поиску нового места работы составила 6 648 000.

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 2 апреля  в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19.
  • В мире с 1 011 480 случаев заболевания новым коронавируса 52 826 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирусСША
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