Коронавирус: в США около 10 млн человек потеряли работу за последние недели.
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Пятница, 3 апреля 2020, 02:51
Около 10 миллионов жителей США потеряли работу в течение двух последних недель из-за пандемии нового коронавируса.
Источник: отчете министерства труда США, передает Укринформ
Детали: По данным министерства, в США в течение двух последних недель потеряли работу около 10 млн человек. По состоянию на 28 марта количество заявок по поиску нового места работы составила 6 648 000.
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 2 апреля в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19.
- В мире с 1 011 480 случаев заболевания новым коронавируса 52 826 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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