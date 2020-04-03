Коронавирус: в США около 10 млн человек потеряли работу за последние недели.

Около 10 миллионов жителей США потеряли работу в течение двух последних недель из-за пандемии нового коронавируса.

Источник: отчете министерства труда США, передает Укринформ

Детали: По данным министерства, в США в течение двух последних недель потеряли работу около 10 млн человек. По состоянию на 28 марта количество заявок по поиску нового места работы составила 6 648 000.

Напомним: