Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия: в Чечне ввели комендантский час, губернаторы уходят с постов  

Пятница, 3 апреля 2020, 08:43
Россия: в Чечне ввели комендантский час, губернаторы уходят с постов  

Власти Чечни запретили жителям республики покидать дома с 20:00 по 8:00 из-за эпидемии COVID-19, начиная с 3 апреля.

Источник: глава республики Рамзан Кадыров в Twitter

Прямая речь Кадырова: "Мы двигаемся к разрыву цепочки передачи коронавируса. С 5 апреля закрываем республику для въезда транспорта и граждан.

С 3 апреля вводим полный запрет на передвижение транспорта и пешеходов в городах и сёлах с 20:00 до 8:00.

Для победы над COVID-19 нужны жесткие меры".

Детали: Накануне Кадыров сообщил, что с 5 апреля Чечня закрывает административную границу для всех видов транспорта. Исключение – лишь для экстренных служб и доставки продовольствия и медикаментов. Он предложил всем, кто планирует приехать в Чечню, сделать это до конца недели.

Другие подробности: 2 апреля в Российской Федерации ушли в отставку губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов. Также губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил, что подал президенту РФ заявление об отставке по собственному желанию.

По мнению главы краевого законодательного собрания Валерия Раенко, отставка Илюхина не связана с пандемией коронавируса, так как "обстановка – одна из самых спокойных в стране", передает Meduza.

Темы: РосcияЧечнякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Росcия
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Последние новости
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
Все новости...
Реклама: