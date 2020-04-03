Россия: в Чечне ввели комендантский час, губернаторы уходят с постов  

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Пятница, 3 апреля 2020, 08:43

Власти Чечни запретили жителям республики покидать дома с 20:00 по 8:00 из-за эпидемии COVID-19, начиная с 3 апреля.

Источник: глава республики Рамзан Кадыров в Twitter

Прямая речь Кадырова: "Мы двигаемся к разрыву цепочки передачи коронавируса. С 5 апреля закрываем республику для въезда транспорта и граждан.

С 3 апреля вводим полный запрет на передвижение транспорта и пешеходов в городах и сёлах с 20:00 до 8:00.

Для победы над COVID-19 нужны жесткие меры".

Детали: Накануне Кадыров сообщил, что с 5 апреля Чечня закрывает административную границу для всех видов транспорта. Исключение – лишь для экстренных служб и доставки продовольствия и медикаментов. Он предложил всем, кто планирует приехать в Чечню, сделать это до конца недели.

Другие подробности: 2 апреля в Российской Федерации ушли в отставку губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов. Также губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил, что подал президенту РФ заявление об отставке по собственному желанию.

По мнению главы краевого законодательного собрания Валерия Раенко, отставка Илюхина не связана с пандемией коронавируса, так как "обстановка – одна из самых спокойных в стране", передает Meduza.

Темы: Росcия Чечня коронавирус


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