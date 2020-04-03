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МИД: 8.5 тысяч украинцев за рубежом настаивают на скорейшем возвращении домой

Пятница, 3 апреля 2020, 11:12
МИД: 8.5 тысяч украинцев за рубежом настаивают на скорейшем возвращении домой

8.5 тысяч находящихся на рубежом граждан Украины обратились в украинские дипломатические учреждения с просьбой как можно быстрее эвакуировать их в Украину в связи с пандемией Covid-19.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которго цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На данный момент в программе "Защита" - речь будет идти о количестве граждан, которые обратились за помощью к иностранным дипломатическим учреждениям Украины - принимают участие 13 тыс. 787 граждан Украины... Из этих 13 тыс. 787 граждан 8 тыс. 538 настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее".

Детали: Кроме того, по данным МИД, у 140 украинцев, которые временно "застряли" за границей, есть проблемы с жильем. Дипломаты пытаются им максимально помогать. Есть случаи, когда благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или церковью получается решать вопрос проживания.

Кулеба привел пример, когда в Испании благодаря взаимодействию с церковью удалось разместить группу украинцев на территории монастыря.

По словам министра, также с гражданами Украины за границей проводят разъяснительную работу о том, что по возвращении в Украину они должны будут пройти обсервацию.

Почему это важно: В начале марта президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев вернуться домой. 13 марта было объявлено, что Украина закроет авиасообщение. Однако даже после этого украинцы не прекратили выезжать за границу. 28 марта украинская власть закрыла границы из-за угрозы распространения клоронавируснои инфекции. Правительство также приняло решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Темы: МИДкоронавирус
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