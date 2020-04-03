Во двор частного дома во Львовской области прилетел снаряд: идет следствие

Во Львовской области вблизи военного полигона на территорию частного дома упал снаряд: боеприпас изъяли, проводится следствие.

Источник: Минобороны

Дословно: "2 апреля, около 17.15, вблизи территории Международного центра миротворчества и безопасности (с. Старычи, Львовская область), на территорию двора частного дома в с. Верещица Яворивского района Львовской области упал снаряд, который не разорвался".

Детали: Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет, материальный ущерб не причинен.

На место происшествия прибыла группа разминирования воинской части, которая изъяла элементы боеприпаса и забрала их в безопасное место.

До выяснения всех причин и обстоятельств происшествия на территории Международного центра миротворчества и безопасности министр обороны запретил стрельбы данными типами боеприпасов.

По сообщению ВСП в ВС Украины, в результате инцидента в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление. Следствие продолжается.