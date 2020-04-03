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Еще двое киевлян умерли от коронавируса – Кличко

Пятница, 3 апреля 2020, 12:10
Еще двое киевлян умерли от коронавируса – Кличко

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирус в Киеве достигло 189, из них уже три случая фатальны.

Источник: столичный голова Виталий Кличко на брифинге

Прямая речь: "Количество киевлян, которые заболели коронавирусом за минувшие сутки увеличилось еще на 28 человек, двое из них к сожалению не выжили".

Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них уже 3 случая летальные. По информации специалистов Киевского городского лабораторного центра Минздрава, среди киевлян заболевших (за минувшие сутки), 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин в возрасте от 17 до 69 лет. Две женщины в возрасте 56 и 69 умерли".

Детали: Из новых случаев 13 человек госпитализированы, остальные лечатся дома на самоизоляции под наблюдением врачей.

 

Напомним: По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиев
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