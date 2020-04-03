Тысячи иностранных проституток в Германии оказались на улице из-за коронавируса

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Пятница, 3 апреля 2020, 12:15

После закрытия борделей и границ в связи со вспышкой коронавируса тысячи иностранных проституток в Германии стали бездомными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

Проституция - легальный бизнес в Германии уже почти два десятилетия. Чтобы замедлить распространение вируса, власти страны в прошлом месяце закрыли бордели вместе с другими не критически важными предприятиями, такими как рестораны и ночные клубы.

Более 80% проституток из 100-200 тысяч, работающих в Германии, происходят из других стран, рассказала Зузанне Блайер Вилп из лоббистской группы Ассоциации поставщиков эротических и сексуальных услуг в Берлине. Большинство прибыли из Болгарии, Румынии, Польши и Украины.

"Большинству удалось вернуться домой. Но другие стали бездомными. Мы говорим о 3-4%, которые являются наиболее уязвимыми. Они приехали сюда не с чем, надеясь заработать немного денег. Сейчас они остаются у друзей или живут на улице. Остаться в борделях удалось немногим ", - рассказала ВИЛП.

Некоторые проститутки продолжают работать нелегально на улицы, чтобы свести концы с концами. Спрос на платный секс сохраняется, несмотря на риск заразиться вирусом.

Секс-работники в Германии классифицируются как самозанятые, платят налоги и теоретически имеют право на финансовую помощь из правительственного фонда, созданного для помощи фрилансерам в преодолении пандемии.

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Темы: Германия коронавирус


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