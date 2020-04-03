На выходных ночи еще будут с морозцем, но грядет настоящее тепло

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Пятница, 3 апреля 2020, 13:00
Наталья Негрей

На выходных в Украине сохранится небольшой морозец ночью, дождь пройдет только на западе страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко

Детали: В субботу в Украине ожидается погода без осадков, лишь днем на крайнем западе страны небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в юго-восточных областях 12-17°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.

В воскресенье в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в южной части местами 1-5° тепла; днём 8-13°, на юге страны и Закарпатье до 17°.

В Киеве – также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

Дополнительно: По данным синоптика Натальи Диденко, со вторника, как раз на Благовещение, в Украину придет настоящее тепло, воздух в середине недели прогреется до +14 +21 градуса.

Темы: погода


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