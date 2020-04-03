Агента ФСБ за убийство украинского военного приговорили к 12 годам

1310 просмотров
Пятница, 3 апреля 2020, 13:19

Вступил в законную силу приговор, которым Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ РФ Олега Смородинова, обвиняемого в убийстве участника АТО Ивана Мамчура.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Контрразведчики СБУ установили, что ранее дважды судимый этнический русский Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живилом.

Представитель спецслужбы страны-агрессора поставил агенту задачи по установлению мест проживания и работы отдельных военнослужащих ВС Украины из числа участников АТО/ООС и участников российско-грузинского конфликта в 2008 году.

Собранные разведданные Смородинов преподавал в отдельных отчетах, которые передавал куратору на оптических дисках на территории РФ. Задокументировано, что в июле 2016 года Смородинов получил задание выехать в Украину и убить бывшего военного, работника Ровенского следственного изолятора.

При выполнении сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию во временно аннексированном Крыму. 16 сентября того же года преступник выполнил задание - убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома.

В ходе спецоперации контрразведчики украинской спецслужбы задержали агента ФСБ РФ 17 ноября 2016 при пересечении российско-украинской границы.

Темы: ФСБ убийство суд СБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ поймала экс-заместителя командующего ВМС ВСУ на контактах с ФСБ 31 марта 2020, 18:04
СБУ: Бывший сотрудник МВД шпионил в Днепре для ФСБ России 26 марта 2020, 15:27
Оккупанты Крыма проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае 11 марта 2020, 08:36
Все новости
Главные новости
С 6 апреля в Украине запрещается ходить более чем по двое
Шмыгаль рассказал, когда начнут снимать карантин
Еще двое киевлян умерли от коронавируса – Кличко
3 апреля. No time to die: мировая рецессия экономики, страх второй волны в Китае, в России запрещают продажу алкоголя
Все новости
здоровье

COVID-19 может передаться во время секса. Рассказываем, как быть здоровым и довольным одновременно

опрос

Каких средств защиты не хватает украинцам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!