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Агента ФСБ за убийство украинского военного приговорили к 12 годам

Пятница, 3 апреля 2020, 13:19

Вступил в законную силу приговор, которым Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ РФ Олега Смородинова, обвиняемого в убийстве участника АТО Ивана Мамчура.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Контрразведчики СБУ установили, что ранее дважды судимый этнический русский Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живилом.

Представитель спецслужбы страны-агрессора поставил агенту задачи по установлению мест проживания и работы отдельных военнослужащих ВС Украины из числа участников АТО/ООС и участников российско-грузинского конфликта в 2008 году.

Собранные разведданные Смородинов преподавал в отдельных отчетах, которые передавал куратору на оптических дисках на территории РФ. Задокументировано, что в июле 2016 года Смородинов получил задание выехать в Украину и убить бывшего военного, работника Ровенского следственного изолятора.

При выполнении сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию во временно аннексированном Крыму. 16 сентября того же года преступник выполнил задание - убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома.

В ходе спецоперации контрразведчики украинской спецслужбы задержали агента ФСБ РФ 17 ноября 2016 при пересечении российско-украинской границы.

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Темы: ФСБубийствосудСБУ
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