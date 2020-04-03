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Итальянская газета La Stampa заявляет о давлении со стороны России

Пятница, 3 апреля 2020, 15:30
Итальянская газета La Stampa заявляет о давлении со стороны России

Редакция итальянской газеты La Stampa заявляет о давлении со стороны России после публикации критических материалов о российской гуманитарной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте издания.

Редакция итальянской газеты La Stampa выразила возмущение по поводу давления на издание после публикации материалов о том, что российская гуманитарная помощь Италии была бесполезной и предоставлялась по политическим мотивам.

В частности, представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков обвинил издание в "грязных русофобских манипуляциях" и "подражании методичкам антисоветской пропаганды".

"Редакция национальной газеты La Stampa выражает свое возмущение серьезными нападками со стороны Министерства обороны России на газету и лично журналиста Якопо Якобони. За последние дни коллега опубликовал ряд статей, которые вызывают сомнения в настоящих целях контингента, прибывшего из России, чтобы помочь Италии в чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Сомнения журналиста в искренности российской помощи поддерживаются и политическими источниками, военными и разведывательными экспертами.

Настоящее запугивание журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирование инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию. И попытка экспорта этих методов за пределы РФ, в Италию и Европу, неприемлема", - говорится в заявлении.

Журналисты отмечают, что этот случай может стать серьезным прецедентом, если останется без реакции итальянского правительства, и что Россия должна извиниться за давление на издание.

Напомним, La Stampa по прибытии российской гуманитарной помощи опубликовала материал о том, что 80% российских поставок, по информации собеседников издания, "абсолютно бесполезны или малополезны" для Италии в борьбе с COVID-19.

В материале также акцентируют на том, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует Министерство обороны России, а не Минздрав.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что помощь, которую Россия оказывает Италии для борьбы с коронавирусом, не является частью попытки получить поддержку Рима для снятия санкций ЕС.

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Темы: РосcияЕвропаСМИ
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