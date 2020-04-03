Перед отправлением в зону ООС военные пройдут двухнедельный карантин

Из-за режима чрезвычайной ситуации, введенного по всей Украине военнослужащие пройдут двухнедельный карантин перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил.

Источник: начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба ВСУ полковник Юрий Бобров в комментарии "Армия ФМ"

Прямая речь: "Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед отбытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться указаний Кабинета министров и рекомендаций врачей по мерам безопасности".

Детали: Также решением руководства ВСУ, Генштаба на период карантина приостановлены основные отпуска военных: для выполнения задач правительства и чтобы не распространять COVID-19.