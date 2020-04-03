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Киев закупил камеры: распознавать лица и температуру, данные будут у полиции

Пятница, 3 апреля 2020, 19:25
Киев закупил камеры: распознавать лица и температуру, данные будут у полиции

Столица почти на 65 миллионов гривен приобрела несколько сотен видеокамер, которые будут измерять температуру тела, а также распознавать лица.

Источник: "Слидство.Инфо" со ссылкой на Prozorro

Детали: Закупку провели в рамках борьбы с распространением коронавируса. Договор подписали 2 апреля.

Согласно ему, Киев должен получить 400 видеокамер марки Hikvision так называемого "термального скрининга". Стоимость одного такого устройства - 125 тысяч гривен без НДС. В целом сумма договора - более 54 миллиона гривен без НДС. Все камеры должны установить в течение 17-25 апреля.

Заказало устройства коммунальное предприятие "Информатика", которое администрирует все сети камер в столице. Эта фирма подчиняется департаменту информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации.

Поставлять видеокамеры будет компания "Интевро". Договор с ней заключили без конкурса. Как обнаружило "Слидство.Инфо", эта фирма впервые получает такой большой заказ на публичных закупках. За предыдущие три года с ней заключили ряд незначительных договоров на общую сумму не более одного миллиона гривен.

Данные с камер будут поступать представителям Национальной полиции, Муниципальной варты, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также они будут собирать статистическую информацию для департамента здравоохранения КГГА.

По словам руководителя департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, это позволит оперативно определять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей.

Прямая речь: "Кроме того, функционал камер включает детекцию лиц. Это позволит правоохранителям фиксировать нарушение режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать".

Напомним: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые начнут действовать с 6 апреля.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Темы: коронавирускарантин
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