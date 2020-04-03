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Коронавирус в Италии: уровень распространения болезни стабилизируется

Пятница, 3 апреля 2020, 19:44
Коронавирус в Италии: уровень распространения болезни стабилизируется

В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 766 человек, практически столько же, как и днем ранее. Общее количество умерших увеличилось до 14681.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corierra dela Serra.

По сравнению со вчерашним днем ​​несколько снизилось количество новых больных - 4585 за последние сутки.

С начала эпидемии в Италии 119 827 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.

Всего в стране 85 388 текущих случаев заражения. Из них 28 741 госпитализированных пациентов с симптомами; 4068 находятся в отделениях интенсивной терапии.

На сегодня 19758 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1480 человек.

Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия - 47.520 случаев коронавируса (+1455 за сутки или +3.2%). Далее следуют Эмилия-Романья - 15.932 (+599, +3.9%), Пьемонт - 10.896 (+543, +5.2%) и Венето - 10.464 (+353, +3.5%).

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Темы: Италиякоронавирус
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