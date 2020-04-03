ООН даст Украине 165 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

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Пятница, 3 апреля 2020, 20:02

В рамках Глобального плана ООН запустили отдельный План гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине.

Источник: сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Телеграмм

Детали: По его словам, согласно этому плану, к концу года ООН планирует мобилизовать 165 млн долларов. Из них 84 млн долларов будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения Украины, а еще 81 млн долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии.

Шмыгаль отметил, что ВОЗ, в свою очередь, совместно с Министерством здравоохранения Украины разрабатывает Стратегический план реагирования на пандемию COVID-19 в Украине.

Об этом премьер в пятницу говорил на встрече с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, советником по вопросам партнерства Офиса Координатора системы ООН в Украине Олесей Огрызко и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом.

Украинская правда
Темы: коронавирус ООН Украина


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