Королева Великобритании обратится к нации - в четвертый раз за 68 лет правления

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации в телевизионном эфире в воскресенье, объявил Букингемский дворец.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ее Величество Королева обратится к Соединенному королевству и Содружеству в телевизионном эфире. Кроме телевидения и радио, обращение королевы будет транслироваться и на социальных каналах Королевской семьи", - говорится в сообщении в Twitter.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.



As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b — The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020

Королева из-за коронавирусного кризиса прекратила выполнять свои королевские обязанности и в настоящее время находится в замке Виндзор в Беркшире с герцогом Эдинбургским.

В прошлом месяце она обнародовала заявление, в котором говорилось, что Британия "вступает в период большой обеспокоенности и неопределенности".

Обращение в воскресенье будет лишь четвертым за время ее 68-летнего правления, не считая традиционных обращений в день Рождества.

Три предыдущие речи были сделаны после смерти Королевы Матери в 2002 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году и о первой войне в Персидском заливе в 1991 году.