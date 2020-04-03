Королева Великобритании обратится к нации - в четвертый раз за 68 лет правления

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Пятница, 3 апреля 2020, 20:58

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации в телевизионном эфире в воскресенье, объявил Букингемский дворец.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ее Величество Королева обратится к Соединенному королевству и Содружеству в телевизионном эфире. Кроме телевидения и радио, обращение королевы будет транслироваться и на социальных каналах Королевской семьи", - говорится в сообщении в Twitter.

Королева из-за коронавирусного кризиса прекратила выполнять свои королевские обязанности и в настоящее время находится в замке Виндзор в Беркшире с герцогом Эдинбургским.

В прошлом месяце она обнародовала заявление, в котором говорилось, что Британия "вступает в период большой обеспокоенности и неопределенности".

Обращение в воскресенье будет лишь четвертым за время ее 68-летнего правления, не считая традиционных обращений в день Рождества.

Три предыдущие речи были сделаны после смерти Королевы Матери в 2002 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году и о первой войне в Персидском заливе в 1991 году.

Темы: Великобритания


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