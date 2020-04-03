В Турции людям до 20 лет запретили выходить из дома

В Турции усилены карантинные мероприятия - людям младше 20 лет запрещено выходить на улицу, а остальные обязаны носить защитные маски.

Источник: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Эрдогана: "С этой ночи мы закрываем въезд и выезд транспортных средств с 30-ти крупных городов и провинции Зонгулдак. С полуночи мы также вводим запрет для лиц моложе 20 лет на выход на улицу.

Административные взыскания и судебные преследования будут применяться без колебаний ко всем тем, кто не выполняет требования. Я доверяю своей нации, это не пустые слова. Мы обнаруживаем проявления этого доверия на каждом шагу, который делаем. Чем лучше мы соблюдаем правила, тем сильнее контролируем ситуацию и можем противостоять угрозе".

Что было раньше: За последние сутки в Турции обнаружено 2786 новых случаев инфицирования коронавирусом, 69 человек умерли. Общее количество случаев инфицирования - 20921, в общем умерло 425 человек. Выздоровели 484 человека.