В Умани от коронавируса умер хасид, гражданин США
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Суббота, 4 апреля 2020, 09:57
У умершего в Умани хасида, который является гражданином США, диагностировали COVID-2019.
Источник: председатель Черкасской ОГА Роман Бондарь в Facebook
Дословно: "У умершего в Умани хасида диагностировали COVID-2019".
"Мужчина гражданин США, прибыл из Лондона 11.03.2020, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции.
Имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации".
Детали: Председатель ОГА добавил, что в Умани усилены меры безопасности, в частности патрулирование.
Украинская правда
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