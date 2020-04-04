В Умани от коронавируса умер хасид, гражданин США

У умершего в Умани хасида, который является гражданином США, диагностировали COVID-2019.

Источник: председатель Черкасской ОГА Роман Бондарь в Facebook

Дословно: "У умершего в Умани хасида диагностировали COVID-2019".

"Мужчина гражданин США, прибыл из Лондона 11.03.2020, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции.

Имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации".

Детали: Председатель ОГА добавил, что в Умани усилены меры безопасности, в частности патрулирование.