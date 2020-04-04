Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умер экс-министр, ученый Иван Вакарчук

Суббота, 4 апреля 2020, 12:32
Умер экс-министр, ученый Иван Вакарчук
liga.net

Умер бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец лидера "Голоса" Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.

Источник: нардеп, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, Святослав Вакарчук, мэр Львова Андрей Садовый

Дословно Вятрович: "От нас ушел профессор Иван Вакарчук... Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль.

Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе.

Он возвращал украинскому языку подобающее ему место, не забывая о языках меньшинств, особенно – крымскотатарском".

Детали: Позже информацию о смерти отца подтвердил нардеп, лидер партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Вместе с тем, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по просьбе семьи похорон Ивана Вакарчука состоится камерно на Лычаковском кладбище.

Справка: Ивану Вакарчуку было 73 года. В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР от территориального избирательного округа № 486 (Львовская область), член КПСС. Осенью 1989 года – участник учредительного съезда Народного Руха Украины за перестройку, один из делегатов от Львовской области.

В 2007-2010 годах был министром образования и науки Украины. В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук. Герой Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вакарчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: