Умер экс-министр, ученый Иван Вакарчук

Умер бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец лидера "Голоса" Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.

Источник: нардеп, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, Святослав Вакарчук, мэр Львова Андрей Садовый

Дословно Вятрович: "От нас ушел профессор Иван Вакарчук... Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль.

Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе.

Он возвращал украинскому языку подобающее ему место, не забывая о языках меньшинств, особенно – крымскотатарском".

Детали: Позже информацию о смерти отца подтвердил нардеп, лидер партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Вместе с тем, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по просьбе семьи похорон Ивана Вакарчука состоится камерно на Лычаковском кладбище.

Справка: Ивану Вакарчуку было 73 года. В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР от территориального избирательного округа № 486 (Львовская область), член КПСС. Осенью 1989 года – участник учредительного съезда Народного Руха Украины за перестройку, один из делегатов от Львовской области.

В 2007-2010 годах был министром образования и науки Украины. В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук. Герой Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украины.