В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропуском в транспорт

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Суббота, 4 апреля 2020, 13:51
0564.ua

В Кривом Роге тысячи рабочих "АрселорМиттал Кривой Рог" стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте.

Источник: криворожский сайт 0564.ua

Детали: В Кривом Роге с 6 апреля перевозки пассажиров на городских маршрутах будет осуществляться исключительно при наличии "специального пропуска", который действителен со служебным удостоверением.

Как сообщают криворожане в соцсетях, тысячи рабочих "АрселорМиттал Кривой Рог" стоят возле проходной чтобы получить этот "специальный пропуск".

Очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.

 

На самом пропуске нет персональных данных, его необходимо будет предъявлять вместе со служебным удостоверением.

 

Городской штаб по противодействию и борьбе с коронавирусной инфекцией в неотложном порядке напечатал спецпропуска, которые будут выдаваться уже в субботу и воскресенье, чтобы успеть обеспечить ими до вступления в силу постановления Кабинета министров.

Отмечается, что штабом пропуска будут переданы только предприятиям и организациям, которые после получения обязаны обеспечить выдачу своим работникам.

Что предшествовало: Согласно постановлению Кабмина от 2 апреля, с 6 апреля вводятся дополнительные ограничительные меры в работе общественного транспорта на период карантина. Запрещен проезд в маршрутках, троллейбусах, трамваях (скоростном трамвае) и автобусах без спецпропусков, удостоверения и средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

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Темы: Кривой Рог карантин


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