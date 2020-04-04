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В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропуском в транспорт

Суббота, 4 апреля 2020, 13:51
В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропуском в транспорт
0564.ua

В Кривом Роге тысячи рабочих "АрселорМиттал Кривой Рог" стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте.

Источник: криворожский сайт 0564.ua, полиция Днепропетровской области

Детали: В Кривом Роге с 6 апреля перевозки пассажиров на городских маршрутах будет осуществляться исключительно при наличии "специального пропуска", который действителен со служебным удостоверением.

Как сообщают криворожане в соцсетях, тысячи рабочих "АрселорМиттал Кривой Рог" стоят возле проходной чтобы получить этот "специальный пропуск".

Очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.

 

На самом пропуске нет персональных данных, его необходимо будет предъявлять вместе со служебным удостоверением.

 

Городской штаб по противодействию и борьбе с коронавирусной инфекцией в неотложном порядке напечатал спецпропуска, которые будут выдаваться уже в субботу и воскресенье, чтобы успеть обеспечить ими до вступления в силу постановления Кабинета министров.

Отмечается, что штабом пропуска будут переданы только предприятиям и организациям, которые после получения обязаны обеспечить выдачу своим работникам.

Вместе с тем, полиция Днепропетровской области сообщила, что в Кривом Роге за нарушение правил карантина полиция составила админпротокол в отношении должностного лица одного из предприятий города.

Дословно: "4 апреля в полицию поступило сообщение о нарушениях правил карантина и ненадлежащей организации работы по получению пропусков для проезда в общественном транспорте для рабочих одного из предприятий.

По данному факту сотрудники Металлургического отделения полиции в отношении руководителя кадров данного предприятия составили административный протокол по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина). Санкция статьи предусматривает штраф. Протокол будет направлен в суд для принятия законного решения".

Что предшествовало: Согласно постановлению Кабмина от 2 апреля, с 6 апреля вводятся дополнительные ограничительные меры в работе общественного транспорта на период карантина. Запрещен проезд в маршрутках, троллейбусах, трамваях (скоростном трамвае) и автобусах без спецпропусков, удостоверения и средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

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Темы: Кривой Рогкарантин
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