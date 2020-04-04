У Кличко сказали, в каких аптеках можно найти маски и дезинфекторы

Одноразовые и многоразовые маски, дезинфицирующие средства и перчатки в свободном доступе есть в аптеках КП "Фармация".

Источник: первый замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook

Детали: Поворозник напомнил, что с 6 апреля в Украине будут усилены меры борьбы с коронавирусом, в частности, запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора.

Прямая речь Поворозника: "В свободном доступе можно купить как одноразовую, так и марлевую маску многоразового использования. В целом сейчас в аптечной сети в наличии около 70 тыс. масок, запасы которых постоянно обновляются.

Также в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и перчатки".

"По прогнозам главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме. А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем.

Правила использования масок:

✓ Перед тем, как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом. Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот, без зазоров между лицом и маской.

✓ Не прикасайтесь к маске во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом. Как только маска становится чуть влажной, замените ее на новую. Не используйте одноразовые маски повторно.

✓ Снимать маску тоже надо правильно - держась за резинку сзади (не прикасаясь к передней части маски). Как только сняли, сразу же выбросьте маску в контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом".