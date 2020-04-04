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Зеленский хочет комфортных условий обсервации: "Две недели без воды или света?"

Суббота, 4 апреля 2020, 17:46

Государство должно обеспечить комфортные условия обсервации для граждан, которые возвращаются в Украину.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба ОП

Прямая речь Зеленского: "Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не только нормального ремонта, а элементарного - воды или света?

Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия для обсервации".

Детали: В офисе президента отметили, что в настоящее время правоохранители, МОЗ и местные власти проверяют помещения по новой инструкции МОЗ.

Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкоронавирускарантин
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