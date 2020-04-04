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От COVID-19 умер водитель "скорой" на Волыни

Суббота, 4 апреля 2020, 18:24
От COVID-19 умер водитель скорой на Волыни

В Волынской области от коронавирусной инфекции умер водитель "скорой" Старовыжевской центральной районной больницы.

Источник: управление информационной политики и цифровой трансформации Волынской ОГА

Дословно: "У водителя скорой Старовыжевской ЦРБ, который вчера (3 апреля - ред.) умер, ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию. В медучреждение он был госпитализирован с двусторонней пневмонией".

Детали: По состоянию на 10:00 4 апреля в Волынской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19. С подозрением на коронавирус в области - 15 человек.

В течение последних суток на Волыни подтверждены 7 новых случаев COVID-19: 4 - у лиц, контактировавших с больными, 3 - у лиц, у которых было подозрение на COVID-19.

За период наблюдения по области методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 обследовано 193 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантинВолынская областьжертвы
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