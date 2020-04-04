В Чернобыльской зоне горит лес, привлекли авиацию

В Зоне отчуждения произошел лесной пожар на площади 20 га.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ГСЧС вылетели из г. Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8.

Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники. Работает авиация.

Дополнительно к месту пожара следуют 9 единиц техники и 40 спасателей".

Детали: Отмечается, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения.

В ГСЧС заверили, что угрозы населенным пунктам нет.