"Укрпочта" занялась адресной доставкой продуктов
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Суббота, 4 апреля 2020, 20:05
"Укрпочта" запустила сервис адресной доставки продуктов первой необходимости.
Источник: глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в видеообращении, размещенном в Telegram
Прямая речь Криклия: "Самоизоляция, обсервация и карантинные меры - временные вещи, но мы подготовились и к ним. Уже сейчас мы обеспечиваем доставку пенсий, доставку продуктов питания и лекарств.
С сегодняшнего дня Укрпочта запустила консьерж-сервис и теперь есть возможность заказать продукты первой необходимости. Так, первые пакеты гречки уже отправились к гражданам сегодня".
Украинская правда
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