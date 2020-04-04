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"Укрпочта" занялась адресной доставкой продуктов

Суббота, 4 апреля 2020, 20:05
Укрпочта занялась адресной доставкой продуктов

"Укрпочта" запустила сервис адресной доставки продуктов первой необходимости.

Источник: глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в видеообращении, размещенном в Telegram

Прямая речь Криклия: "Самоизоляция, обсервация и карантинные меры - временные вещи, но мы подготовились и к ним. Уже сейчас мы обеспечиваем доставку пенсий, доставку продуктов питания и лекарств.

С сегодняшнего дня Укрпочта запустила консьерж-сервис и теперь есть возможность заказать продукты первой необходимости. Так, первые пакеты гречки уже отправились к гражданам сегодня".

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусУкрпочтаМининфраструктуры
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