В Мексике в перестрелке погибли не менее 19 человек
Воскресенье, 5 апреля 2020, 02:34
В Мексике в результате столкновения организованных преступных группировок погибло 19 человек.
Источник: Reuters
Детали: Полиция мексиканского штата Чиуауа, прибывшая на место стрельбы обнаружила 18 тел гражданских лиц, еще один человек умер в больнице.
На месте преступления изъято 18 единиц огнестрельного оружия, две гранаты и два автомобиля.
Накануне столкновения преступных группировок, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что насилие среди преступных группировок продолжается, несмотря на вспышку нового коронавируса в стране.
Напомним:
- В Мексике по состоянию на 5 апреля зафиксировано 1688 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 60 случаев - летальные. 633 человека выздоровели.
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