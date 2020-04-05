В Мексике в перестрелке погибли не менее 19 человек

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 02:34

В Мексике в результате столкновения организованных преступных группировок погибло 19 человек.

Источник: Reuters

Детали: Полиция мексиканского штата Чиуауа, прибывшая на место стрельбы обнаружила 18 тел гражданских лиц, еще один человек умер в больнице.

На месте преступления изъято 18 единиц огнестрельного оружия, две гранаты и два автомобиля.

Накануне столкновения преступных группировок, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что насилие среди преступных группировок продолжается, несмотря на вспышку нового коронавируса в стране.

Напомним:

  • В Мексике по состоянию на 5 апреля зафиксировано 1688 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 60 случаев - летальные. 633 человека выздоровели.

Темы: Мексика полиция


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