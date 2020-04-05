Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

5 районов Киева и 80 домов без связи и электрики из-за пожара на Крещатике

Воскресенье, 5 апреля 2020, 10:31
5 районов Киева и 80 домов без связи и электрики из-за пожара на Крещатике
фото ГСЧС

Телефонная связь отключена в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах Киева из-за пожара в кабельном тоннеле на перекрестке улиц Крещатик и Институтская.

Источник: собеседник УП в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, ГСЧС, мэр Киева Виталий Кличко в Facebook 

Детали: Также возникли осложнения с базой "Армор" ГУНП в Киевской области и Нацполиции Украины.

По данным Кличко, частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. В целом около 80 домов.

По предварительной информации ГСЧС, произошло замыкание электропроводов напряжением 10 тыс. вольт, что привело к пожару и значительному задымлению.

По состоянию на 10:00 пожар ликвидирован, на месте события работают СОГ ГУНП в Киеве.

Работники "Киевэнерго" начали восстановительные работы и выясняют обстоятельства возникшей аварии.

Дословно: "По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов были вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет".

Из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 5:14 спасателям был выдан первый допуск от ДТЭК "Киевские электросети".

В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе было локализовано, в 9:33 - ликвидировано", - сообщили в ГСЧС. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевпожарГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: