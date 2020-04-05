Телефонная связь отключена в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах Киева из-за пожара в кабельном тоннеле на перекрестке улиц Крещатик и Институтская.

Источник: собеседник УП в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, ГСЧС, мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Также возникли осложнения с базой "Армор" ГУНП в Киевской области и Нацполиции Украины.

По данным Кличко, частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. В целом около 80 домов.

По предварительной информации ГСЧС, произошло замыкание электропроводов напряжением 10 тыс. вольт, что привело к пожару и значительному задымлению.

По состоянию на 10:00 пожар ликвидирован, на месте события работают СОГ ГУНП в Киеве.

Работники "Киевэнерго" начали восстановительные работы и выясняют обстоятельства возникшей аварии.

Дословно: "По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов были вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет".

Из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 5:14 спасателям был выдан первый допуск от ДТЭК "Киевские электросети".

В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе было локализовано, в 9:33 - ликвидировано", - сообщили в ГСЧС.