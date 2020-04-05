В Госэкоинспекции говорят, что пожар из зоны ЧАЭС распространился на 100 га

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 13:50

Пожар, возникший в Чернобыльская зоне, охватил 20 га в зоне ЧАЭС, всего возгорание охватило более 100 га, в очаге пожара радиация превышает норму.

Источник: и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов в Facebook, ГСЧС

Прямая речь Фирсова: "Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. ... Сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья.

В центре пожара радиация выше нормы. Показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара".

Детали: Фирсов добавил, что несмотря на то, что проблема поджогов травы весной и осенью "стоит очень остро", штраф за такое нарушение составляет всего 175 грн. По мнению Фирсова, штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50-100 раз.

В ГСЧС в свою очередь сообщили, что по состоянию на 10:00 5 апреля открытого огня в зоне отчуждения нет, наблюдается тление отдельных очагов

Дословно: "Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы".

Украинская правда
Темы: Чернобыль пожар экология


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