Коронавирус в Испании: темпы роста смертности снижаются

1899 просмотров
Воскресенье, 5 апреля 2020, 14:49

В Испании уровень смертности от коронавируса самый низкий за 10 суток – в течение последних суток умерли 674 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Испании.

От начала эпидемии в Испании умерли 12418 человек, из них 674 течение последних суток. Для сравнения в субботу сообщалось о 809 умерших за сутки.

Количество случаев заражения выросло всего до 130 759, причем за последние 24 часа было зарегистрировано 6023 новых зараженных. Таким образом, количество инфицированных возросло на 5%, что является самым незначительным ростом с начала кризиса.

58 744 человека сейчас госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни, с 6 861 - в отделениях интенсивной терапии.

Более 38 тысяч человек выздоровели и выписаны из больниц.

Накануне правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля.

Темы: Испания коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19 5 апреля 2020, 01:31
В Испании наименьшее количество умерших от коронавируса за неделю 4 апреля 2020, 13:36
Коронавирус: Испания догнала Италию по количеству заражений, 932 человека умерли за сутки 3 апреля 2020, 13:16
Все новости
Главные новости
5 апреля. No time to die: В Италии болезнь отступает, в Индии вирус в трущобах, Трамп хочет ослабить карантин на Пасху
Пожар на Крещатике: Без электричества были Нацбанк, Украинский дом и ТРЦ
В Киеве могут запретить даже движение частных авто – Кличко
5 районов Киева и 80 домов без связи и электрики из-за пожара на Крещатике
Все новости
еда

Как названия блюд могут обманывать о происхождении

коронавирус

Почему людей обязывают носить маски

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!