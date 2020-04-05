Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус в Испании: темпы роста смертности снижаются

Воскресенье, 5 апреля 2020, 14:49
Коронавирус в Испании: темпы роста смертности снижаются

В Испании уровень смертности от коронавируса самый низкий за 10 суток – в течение последних суток умерли 674 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Испании.

От начала эпидемии в Испании умерли 12418 человек, из них 674 течение последних суток. Для сравнения в субботу сообщалось о 809 умерших за сутки.

Количество случаев заражения выросло всего до 130 759, причем за последние 24 часа было зарегистрировано 6023 новых зараженных. Таким образом, количество инфицированных возросло на 5%, что является самым незначительным ростом с начала кризиса.

58 744 человека сейчас госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни, с 6 861 - в отделениях интенсивной терапии.

Более 38 тысяч человек выздоровели и выписаны из больниц.

Накануне правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля.

Темы: Испаниякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
Испания
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: