Коронавирус в Испании: темпы роста смертности снижаются

В Испании уровень смертности от коронавируса самый низкий за 10 суток – в течение последних суток умерли 674 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Испании.

От начала эпидемии в Испании умерли 12418 человек, из них 674 течение последних суток. Для сравнения в субботу сообщалось о 809 умерших за сутки.

Количество случаев заражения выросло всего до 130 759, причем за последние 24 часа было зарегистрировано 6023 новых зараженных. Таким образом, количество инфицированных возросло на 5%, что является самым незначительным ростом с начала кризиса.

58 744 человека сейчас госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни, с 6 861 - в отделениях интенсивной терапии.

Более 38 тысяч человек выздоровели и выписаны из больниц.

Накануне правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля.