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Лавра закрылась на карантин, братия сдала тест на коронавирус

Воскресенье, 5 апреля 2020, 16:40
Лавра закрылась на карантин, братия сдала тест на коронавирус

Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) до окончания национального карантина будет проводить богослужения в закрытом режиме.

Источник: официальный сайт Киево-Печерской Лавры, источники УП

Дословно: "В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные меры. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников".

Детали: На сайте также сообщается, что братия Киево-Печерской Лавры вместе с наместником митрополитом Павлом прошла лабораторное тестирование на коронавирус.

Дословно: "Для предупреждения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания.

Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет".

Детали: По данным УП, в субботу настоятель Лавры Павел прошел тест на коронавирус, результаты которого ожидают в понедельник.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусрелигияцерковь
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