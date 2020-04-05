Братия Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) вместе с наместником митрополитом Павлом прошла лабораторное тестирование на коронавирус.

Источник: официальный сайт Киево-Печерской Лавры, источники УП

Дословно: "Для предупреждения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания.

Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет".

Детали: Сообщается также, что в соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с привлечением видеотрансляции.

Как сообщается на сайте, богослужения будут совершаться в закрытом режиме до официального окончания национального карантина.

По данным УП, в субботу настоятель Лавры Павел прошел тест на коронавирус, результаты которого ожидают в понедельник.