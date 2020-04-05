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В Италии - самый низкий за последние недели уровень смертности от коронавируса

Воскресенье, 5 апреля 2020, 21:15
В Италии - самый низкий за последние недели уровень смертности от коронавируса

Статистика смертности в Италии в связи с коронавирусом за последние сутки показала самые низкие показатели за последние несколько недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты.

Общее количество погибших с диагнозом "коронавирус" за время эпидемии достигло 15,887 человек. При этом за последние сутки количество выросло на 525, что стало самым низким показателем с 19 марта. Стоит заметить, что количество смертей снижается несколько дней подряд, накануне шла речь о 681 погибшем.

Смертность в основном эпицентре эпидемии - регионе Ломбария - за последние 24 часа там умерло 249 человека; неделю назад дневное количество погибших в Ломбардии превышало 500 человек.

Количество тех, кто выздоровел, составляет 21,815, из них 819 выздоровели за последние сутки.

Также важным позитивным сигналом является то, что второй день подряд уменьшается количество пациентов в реанимации. Сейчас речь идет о 3977 таких больных, два дня назад их было 4035.

Количество новых диагностированных - 4316 человек, общее количество за время эпидемии - почти 129 000.

Как известно, на этой неделе Украина отправила в Италию медиков для помощи в борьбе с пандемией.

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Темы: Италиякоронавирус
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