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Больного коронавирусом премьера Британии госпитализировали

Воскресенье, 5 апреля 2020, 23:56
Больного коронавирусом премьера Британии госпитализировали

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

Источник: ВВС со ссылкой на пресс-секретаря правительства Великобритании

Прямая речь пресс-секретаря: "По совету своего врача сегодня вечером премьер-министр был помещен в больницу для проведения анализов".

"Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса через 10 дней после положительного результата теста на вирус".

Детали: Ожидается, что министр иностранных дел возглавит совещание по коронавирусу в понедельник утром.

Что предшествовало: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

Читайте также: Борис с вирусом: как Британия с больным премьером изменила стратегию противодействия эпидемии.

Украинская правда
Темы: Великобританиякоронавирус
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