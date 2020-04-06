Королева Елизавета II записала видеообращение

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Понедельник, 6 апреля 2020, 00:31

Королева Великобритании Елизавета II призвала граждан страны к самодисциплине в связи с распространением COVID-19.

Источник: видеообращении королевы

Прямая речь: "Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушено нормальное жизни всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения в привычном укладе жизни коснулись всех нас.

Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сострадание к ближнему прежнему являются основными в нашей стране".

Напомним:

  • В Великобритании по состоянию на 6 апреля зафиксировано 48 436 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 4943 случаев - летальные. 229 человек выздоровели.

Темы: Великобритания коронавирус


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