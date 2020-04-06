Королева Елизавета II записала видеообращение

Королева Великобритании Елизавета II призвала граждан страны к самодисциплине в связи с распространением COVID-19.

Источник: видеообращении королевы

Прямая речь: "Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушено нормальное жизни всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения в привычном укладе жизни коснулись всех нас.

Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сострадание к ближнему прежнему являются основными в нашей стране".

Напомним: