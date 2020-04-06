Уже 1319 человек заболели COVID-19 в Украине, 38 человек умерли

В Украине зафиксировано уже 1319 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели.

Источник: данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 6 апреля

Детали: В целом случаи подтверждены:

Винницкая область – 75 случаев;

Волынская область – 24 случая (2 летальных)

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 9 случаев (1 летальный)

Житомирская область – 11 (2 летальных) случаев;

Закарпатская область – 35 случаев;

Запорожская область – 41 случай;

Ивано-Франковская область – 116 (7 летальных) случаев;

г. Киев – 234 случая (4 летальных)

Киевская область – 91 случай (5 летальных)

Кировоградская область – 41 случай (1 летальный)

Львовская область – 27 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 27 случаев;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровенская область – 39 случаев (5 летальных)

Сумская область – 51 случаев (2 летальный)

Тернопольская область – 160 случаев (2 летальных)

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 10 случаев (1 летальный)

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 62 случая (1 летальный)

Черновицкая область – 220 (5 летальный) случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

Всего зафиксировано 38 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

В целом 28 человек уже выздоровели: повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

ЦОС напоминает: "Положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования".