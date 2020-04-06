Уже 1319 человек заболели COVID-19 в Украине, 38 человек умерли
В Украине зафиксировано уже 1319 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели.
Источник: данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 6 апреля
Детали: В целом случаи подтверждены:
Винницкая область – 75 случаев;
Волынская область – 24 случая (2 летальных)
Днепропетровская область – 14 случаев;
Донецкая область – 9 случаев (1 летальный)
Житомирская область – 11 (2 летальных) случаев;
Закарпатская область – 35 случаев;
Запорожская область – 41 случай;
Ивано-Франковская область – 116 (7 летальных) случаев;
г. Киев – 234 случая (4 летальных)
Киевская область – 91 случай (5 летальных)
Кировоградская область – 41 случай (1 летальный)
Львовская область – 27 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 27 случаев;
Полтавская область – 11 случаев;
Ровенская область – 39 случаев (5 летальных)
Сумская область – 51 случаев (2 летальный)
Тернопольская область – 160 случаев (2 летальных)
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 10 случаев (1 летальный)
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черкасская область – 62 случая (1 летальный)
Черновицкая область – 220 (5 летальный) случаев;
Черниговская область – 7 случаев.
Всего зафиксировано 38 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
В целом 28 человек уже выздоровели: повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.
ЦОС напоминает: "Положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования".