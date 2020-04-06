Киевлян предупреждают о загазованности воздуха из-за безветренной погоды

В ближайшие дни в столице будет наблюдаться загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 7 утра 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое.

Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней".

Детали: Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,014 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Вместе с тем сообщается, что спасатели продолжают бороться с пожаром в Зоне отчуждения и безусловного отселения.

К тушению пожара на площади около 20 га в Котовском лесничестве между с. Владимировка и с. Жовтневое привлечены 124 пожарных и 28 единиц (в том числе 2 самолета АН – 32П и вертолет МИ-8).

Возгорание на площади около 5 га вблизи с. Раговка ликвидируют 14 спасателей и 4 единицы техники.