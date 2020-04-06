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Главврач Шотландии ушла в отставку из-за нарушения карантина

Понедельник, 6 апреля 2020, 10:38

Главный врач Шотландии ушла в отставку после двух поездок в свой второй дом, что запрещено правилами карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Доктор Кэтрин Колдервуд извинилась за свои действия и сначала заявила, что намерена продолжать выполнять свою роль на посту.

Ее поддержала первый министр Никола Стерджен, которая сказала, что Колдервуд сделала ошибку, но должна остаться на своей работе.

Но позже в воскресенье Колдервуд опубликовала заявление, в котором сообщила о своей отставке.

Она сказала, что сделала это после того, как снова поговорила с первым министром, и согласилась с ней, что сосредоточение на ее нарушение может отвлечь внимание от ответных мер на пандемию.

Ранее Колдервуд получила предупреждение от полиции за нарушение правил изоляции после того, как в местных СМИ опубликовали фотографии, сделанные в субботу, когда врач с семьей посетили свой второй дом, расположенный более чем за час езды автомобилем от ее дома в Эдинбурге.

Ранее Колдервуд призвала общественность оставаться дома, чтобы спасти жизни и защитить систему здравоохранения.

Темы: коронавирус
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