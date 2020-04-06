Кабмин сокращает количество пунктов пропуска на границе: только 19

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Пограничники информируют о внесенных правительством изменениях в предыдущее распоряжение № 288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения".

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 00.00 ч. 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.

Временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

Исключение ограничительных мер могут приниматься относительно эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что останутся 19 автомобильных пунктов пропуска, функционирующих по обе стороны границы (по состоянию на 6 апреля их 40 -ред).

Относительно процедуры перевозки автобусами ГСЧС и местных властей, которая существовала ранее для людей, прибывающих на границу пешком, он объяснил, что эта договоренность была по линии погранично-представительских встреч. Если смежная сторона откажется пропускать людей в пешем порядке, соответственно никакие автобусы за ними курсировать не будут.

Прямая речь: "Людям надо четко понимать, что пересечь границу пешком будет практически невозможно. Поскольку не исключено, что смежные стороны не будут пропускать их в пешем порядке и не будут идти на этот шаг, чтобы курсировали автобусы для их перевозки.

Людям надо более активно регистрироваться в системах МИД, там озвучивать желание вернуться домой, чтобы Министерство иностранных дел с Мининфрастурутуры могло планировать специальные авиа или железнодорожные рейсы".