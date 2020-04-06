"Слуга народа" прогнозирует, что местные выборы, несмотря на карантин, состоятся

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет, что очередные местные выборы 25 октября состоятся несмотря на карантин, и урезанного финансирования, о котором просит Кабмин, хватит на их проведение.

Источник: интервью Корниенко РБК-Украина

Прямая речь: "Местные выборы не могут не состояться, согласно Конституции, они должны пройти 25 октября 2020 года. Мы исследовали правовые механизмы в тех странах, где выборы переносят. Там далеко не везде есть понятный правовой механизм.

Если бы вдруг на момент объявления выборов – в середине-конце июля – продолжался карантин, может быть, подобные разговоры могли бы быть. Но сейчас начало апреля.

Если резюмировать, выборы можно провести, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне".

Детали: Он добавил, что скорее всего Центральной избирательной комиссии придется отталкиваться от урезанного бюджета (из запланированных 2,155 млрд до 1 млрд гривен, – ред.)

При этом Корниенко убежден, что 1 миллиарда на выборы хватит, потому что в этом вопросе есть только две большие статьи расходов: зарплата членов комиссии и печать бюллетеней. В частности, на печать бюллетеней нужно примерно 300-400 миллионов гривен, поэтому "останутся какие-то средства на транспорт, связь".

Председатель СН отметил, что денег вряд ли хватит на оплату даже 30 тысяч членов избирательных комиссий, если брать по минимуму.

Но вместе с тем он добавил, что из-за коронавируса осенние выборы будут "шагом назад в технологическом и организационном плане со стороны ЦИК", так как урезается не только сумма на выборы, но и сумма на аппарат ЦИК, которая планировалась на переоснащение IT, перезапуск системы "Выборы".

Председатель СН также добавил, что нардепы будут готовить изменения в Избирательный кодекс, в частности, политические. Например, если сейчас выборы по пропорциональной системе могут проводиться в городах с количеством избирателей более 90 тысяч, то этот порог могут снизить, чтобы в населенных пунктах, где количество избирателей превышает 10, 15 или 20 тысяч, выборы проходили по открытой пропорциональной системе.

Также предполагается, что разово, только на этих местных выборах, частично сократят предвыборную рекламу за государственный счет.