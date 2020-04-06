Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" прогнозирует, что местные выборы, несмотря на карантин, состоятся

Понедельник, 6 апреля 2020, 12:16
Слуга народа прогнозирует, что местные выборы, несмотря на карантин, состоятся

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет, что очередные местные выборы 25 октября состоятся несмотря на карантин, и урезанного финансирования, о котором просит Кабмин, хватит на их проведение.

Источник: интервью Корниенко РБК-Украина

Прямая речь: "Местные выборы не могут не состояться, согласно Конституции, они должны пройти 25 октября 2020 года. Мы исследовали правовые механизмы в тех странах, где выборы переносят. Там далеко не везде есть понятный правовой механизм.

Если бы вдруг на момент объявления выборов – в середине-конце июля – продолжался карантин, может быть, подобные разговоры могли бы быть. Но сейчас начало апреля.

Если резюмировать, выборы можно провести, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне".

Детали: Он добавил, что скорее всего Центральной избирательной комиссии придется отталкиваться от урезанного бюджета (из запланированных 2,155 млрд до 1 млрд гривен, – ред.)

При этом Корниенко убежден, что 1 миллиарда на выборы хватит, потому что в этом вопросе есть только две большие статьи расходов: зарплата членов комиссии и печать бюллетеней. В частности, на печать бюллетеней нужно примерно 300-400 миллионов гривен, поэтому "останутся какие-то средства на транспорт, связь".

Председатель СН отметил, что денег вряд ли хватит на оплату даже 30 тысяч членов избирательных комиссий, если брать по минимуму.

Но вместе с тем он добавил, что из-за коронавируса осенние выборы будут "шагом назад в технологическом и организационном плане со стороны ЦИК", так как урезается не только сумма на выборы, но и сумма на аппарат ЦИК, которая планировалась на переоснащение IT, перезапуск системы "Выборы".

Председатель СН также добавил, что нардепы будут готовить изменения в Избирательный кодекс, в частности, политические. Например, если сейчас выборы по пропорциональной системе могут проводиться в городах с количеством избирателей более 90 тысяч, то этот порог могут снизить, чтобы в населенных пунктах, где количество избирателей превышает 10, 15 или 20 тысяч, выборы проходили по открытой пропорциональной системе.  

Также предполагается, что разово, только на этих местных выборах, частично сократят предвыборную рекламу за государственный счет.

Темы: местная властьвиборыСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
местная власть
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: