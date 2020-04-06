На материковой части Китая за последние сутки зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также 78 новых бессимптомных случаев.

Источник: Национальная комиссия здравоохранения КНР в сводке за утро 6 апреля

Детали: 5 апреля в 31 админединице провинциального уровня в Китае и в Синьцзяне (Синьцзянском производственно-строительном корпусе) зарегистрировали 39 новых подтвержденных случая коронавируса, из которых 38 – "импортированные" случаи (у тех, кто прибыл из-за границы) и 1 случай местный (у коренного населения в провинции Гуандун).

Кроме того, зафиксировано 10 новых подозрений на коронавирусную болезнь (все – завезенные случаи) и 1 смерть (в Ухане, в провинции Хубэй).

За сутки 114 пациентов были выписаны из больницы после выздоровления.

2151 человек, имевших тесный контакт с инфицированными пациентами, были освобождены от медицинского наблюдения.

Серьезные случаи уменьшились на 30.

Всего к окончанию 5 апреля на материке было 951 случай приезжих больных.

Итого за весь период – 81 708 сообщений о подтвержденных случаях и 3331 смертельный случай (+1 умерший в Хубэе в воскресенье). 77 078 пациентов были вылечены и выписаны из больницы.

До сих пор осталось 1299 подтвержденных случаев (включая 265 в тяжелом состоянии) и 88 подозрений на болезнь.

713 988 человек были идентифицированы как имевшие тесный контакт с инфицированными пациентами. 16 154 еще находятся под медицинским наблюдением.

При этом сообщается, что 5 апреля в 31 провинциальном регионе на материковой части Китая, а также в Синьцзяне было зарегистрировано 78 новых бессимптомных случаев (включая 40 импортированных случаев).

50 человека, не проявлявших симптомов, освобождены от карантина (включая 4 импортированных случая), 5 ​​стали подтвержденными случаями (все являются импортированными случаями).

По состоянию на полночь 1047 человек с бессимптомным течением все еще находились под медицинским наблюдением (включая 275 импортированных случаев).

В специальных административных районах Гонконга и Макао и в провинции Тайвань было зарегистрировано 1 297 подтвержденных инфекций: 890 в Гонконге (4 человека умерли и 206 были вылечены и выписаны из больницы), 44 в Макао (10 были вылечены и выписаны из больницы) и 363 на Тайване (5 умерли и 54 были вылечены и выписаны из больницы).

"Reuters" сообщает со ссылкой на правительство северо-восточной провинции Хэйлунцзян, что 20 из 38 приехавших больных прибыли из соседней России. Все они – граждане Китая, которые летели из Москвы через Владивосток.

Власти считают, что новым источником инфекции могут стать порядка 1,6 миллиона китайских граждан, которые учатся за границей, многие из которых пытаются вернуться домой сейчас.

От УП: В России за последние сутки число инфицированных коронавирусом нового типа выросло на 954 и теперь составляет 6343 человека.

Китайский город Ухань был местом, с которого до недавнего времени неизвестный коронавирус (Sars CoV 2) распространился на весь мир. Сейчас печальное "лидерство" держат США, Испания, Италия, Германия и Франция, которые уже опередили Китай по количеству заразившихся COVID-19. Умерших от этой болезни больше всего, по официальным данным, в Италии, Испании, Франции, Великобритании и Иране (Китай на 6-м месте).

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